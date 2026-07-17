Капитальный ремонт на участке ЛЭП завершился в Химках

Специалисты уже завершили работы на участке ЛЭП протяженностью 1,7 км, а также отремонтировали 8 трансформаторных подстанций: на шести из них заменили электрооборудование, на двух — обновили строительные конструкции.

«Капитальный ремонт электросетевой инфраструктуры в Химках — важный шаг к повышению надежности энергоснабжения Подмосковья. Мы внимательно следим за ходом работ и делаем все, чтобы они были выполнены качественно и в срок», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В планах АО «Мособлэнерго» на текущий год — обновить еще 24 трансформаторные подстанции и провести капитальный ремонт воздушных линий электропередачи общей протяженностью 3,2 км.

На 18 подстанциях специалисты заменят электрооборудование, а на оставшихся шести приведут в порядок здания: отремонтируют кровлю, фасады и отмостку. Благодаря этой модернизации повысится устойчивость оборудования и упростится его дальнейшее обслуживание.