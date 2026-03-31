Капитальный ремонт мостов через реку Сторожку завершат осенью в Одинцове

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт двух мостов через реку Сторожку, ведущих к микрорайону Дютьково в Звенигороде. Движение на период работ организовано по реверсивной схеме, завершение проекта намечено на осень 2026 года.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и разделены на два этапа. На каждом из мостов длиной более 37 метров перекрывают одну сторону, чтобы сохранить транспортное сообщение.

На первом этапе специалисты разобрали дорожное покрытие и железобетонные конструкции, демонтировали балки пролетного строения и заменили изношенные сваи. В настоящее время ведется усиление опор: рабочие армируют шкафные стенки, устанавливают опалубку и выполняют бетонирование ростверков.

«Уже выполнен значительный объем работ. Сейчас основные усилия сосредоточены на восстановлении несущих элементов мостов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После этого строители приступят к монтажу новых балок пролетного строения, устройству мостового полотна и установке ограждений. Переход ко второму этапу намечен на второй квартал 2026 года. В этот период движение перенаправят на обновленные участки.

Полностью открыть оба моста для транспорта планируют осенью 2026 года.