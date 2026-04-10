Капитальный ремонт моста в городе Хотьково: обновление конструкции

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа на реке Паже активно идет капитальный ремонт автодорожного моста. Специалисты разбирают переправу по частям: уже демонтирована пешеходная зона, сейчас рабочие заняты снятием пролетных балок, дроблением конструкций и вывозом строительного мусора.

Работы проводятся из-за аварийного состояния сооружения. За годы эксплуатации бетонные элементы разрушились, и мосту потребовалось полноценное восстановление с заменой ключевых конструкций. Планируется обновить пешеходную часть и заменить две пролетные балки.

На объекте задействована необходимая техника: кран для подъема конструкций и экскаватор с гидромолотом. Состав бригады и набор техники меняются в зависимости от этапа работ. Сейчас на площадке трудятся шесть человек.

Следующий этап будет технически сложнее: часть моста, не подлежащую демонтажу, планируется временно приподнять и зафиксировать с помощью специальных опор. Это позволит безопасно восстановить фундаменты и укрепить основание без полной разборки переправы.

Движение по мосту частично ограничено — одна полоса остается перекрытой. Завершить работы планируют к сентябрю. В ближайший месяц продолжится демонтаж, затем начнутся работы по гидроизоляции, укреплению фундаментов и монтажу новых балок.