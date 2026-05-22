Капитальный ремонт моста через реку Рожайку в селе Молоди завершат в ноябре

В селе Молоди Московской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Рожайку на Старом Симферопольском шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья. Ежедневно на объекте длиной около 40 метров трудятся порядка 25 специалистов и задействовано четыре единицы спецтехники.

Мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор. Также смонтировали балки пролетного строения.

«Сейчас укрепляют конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируют межблочные швы и ремонтируют стойки второй и третьей опор. В июле планируется перенаправить движение на отремонтированную часть моста и продолжить работы на второй части», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После завершения ремонта на сооружении, построенном в 1948 году, будут устроены слои мостового полотна, обустроена проезжая часть, организован водоотвод. Для удобства пешеходов будут построены подходы и тротуары.

Полностью запустить движение по мостовому сооружению планируется в ноябре 2026 года. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к домам, усадьбе Молоди, церкви Воскресения Христова, школе и железнодорожной станции Молоди.