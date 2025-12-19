Капитальный ремонт моста через реку Лопасню начали в Чехове

Работы ведутся на участке автодороги «Чехов — Кресты — Южный» между деревней Коровино и микрорайоном Ровки. Для организации движения на период ремонта построен временный объездной мост.

Протяженность моста через реку Лопасню составляет около 40 метров. Специалисты приступили к первому этапу ремонта, который включает установку стальных свай и отсыпке земляного полотна. На объекте трудятся восемь человек и пять единиц техники.

Представитель подрядной организации сообщил, что для удобства передвижения пешеходов, как на временном, так и обновленном мосту, будут обустроены тротуары.