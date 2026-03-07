Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в Коломне

В городском округе Коломна в рамках губернаторской программы начался новый сезон капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. С начала года строительные работы развернулись на четырех объектах, три из которых уже готовятся к сдаче, а на четвертом ремонт только набирает обороты.

Дома на улице Пионерской, 5, и на Красногвардейской, 15 и 21а, уже готовы к приемке. А вот в доме № 32 на улице Комсомольской, построенном в 1951 году, капитальный ремонт стартовал в конце февраля. Сейчас рабочие меняют кровлю на площади 600 квадратных метров. Начальник участка компании «ТЛЦ» Дмитрий Хромов пояснил, что в рамках капремонта подрядчику предстоит полностью разобрать старое шиферное покрытие, очистить чердак и заменить стропильную систему и обрешетку. Новая кровля будет фальцевой с полимерным покрытием серого цвета.

Обильные осадки неоднократно вынуждали подрядчика приостанавливать работы, однако сейчас их планируют завершить к середине весны. Впереди у строителей — ремонт фундамента и фасада, замена инженерных систем. По словам Дмитрия Хромова, с наступлением положительных температур они приступят к очистке старого покрытия фасада, ремонту штукатурки и окраске, чтобы придать зданию хороший вид. Представитель подрядной организации отметил, что особых сложностей не возникает, с жителями достигнута договоренность, чтобы не создавать им лишних неудобств.

До конца года компания «ТЛЦ» должна завершить капитальный ремонт 16 объектов. Всего же в текущем сезоне в городском округе планируют отремонтировать 26 многоквартирных домов. Из них 13 — в рамках подготовки к юбилею Коломны, 7 — по обращениям жителей и еще 6 — на основании заявок управляющих компаний. В большинстве зданий предстоит обновление внутридомовых инженерных систем: электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также ремонт фундаментов, фасадов и кровель.