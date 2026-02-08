Капитальный ремонт Малинской школы близится к середине

В школе имени П. М. Овсянкина в рабочем поселке Малино идет капитальный ремонт. На данный момент на объекте завершили демонтаж старых инженерных систем, элементов фасада, внутренних перегородок, штукатурки стен и покрытий полов. Теперь рабочие монтируют кровлю и световые конструкции, а также завершают установку пластиковых окон.

Параллельно сотрудники подрядной организации приступили к фасадным работам — вдоль стен школы устанавливают леса. На объекте задействовано 32 человека: кровельщики, монтажники и разнорабочие.

Начальник участка Павел Штырев отметил, что уже на этой неделе начнется монтаж систем отопления, а на следующей подключатся электрики. Стены школы утеплят и покроют вентилируемым фасадом из керамической плитки. Основным цветом будет серый с прямоугольными вставками других оттенков.

Преобразится не только школа, но и ее территория. Ее благоустроят, обновят асфальтовое покрытие и установят спортивные площадки. Начальник участка подчеркнул, что капитальный ремонт идет согласно графику, без отставаний. Сдать объект планируется в августе этого года.

Школа в рабочем поселке Малино была открыта 1 сентября 1971 года. Она рассчитана на 550 учащихся и имеет площадь 3039 квадратных метров.