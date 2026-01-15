Капитальный ремонт лицея в Воскресенске выполнен на треть

В городе Белоозерский строительная готовность лицея № 23 превысила 35%. Он расположен по адресу: улица 60 лет Октября, здание 18.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Ежедневно здесь работают более 50 человек и две единицы техники. Сейчас демонтажные работы подходят к концу, рабочие ведут отделочные работы, ремонтируют кровлю и монтируют инженерные коммуникации. Подрядчик приступил к фасадным работам.

Площадь здания — 8303 квадратных метра. Помимо основных строительных этапов, в лицее заменят системы отопления, вентиляции и канализации, обустроят входные группы, закупят новую мебель и технику, а также благоустроят территорию вокруг здания.

Завершение запланировано на 1 сентября 2026 года.