Лицей №10 в Клину откроют после капитального ремонта в сентябре

Капитальный ремонт здания Лицея № 10 имени Д. И. Менделеева в Бородинском проезде, д. 23 близится к завершению. На данный момент строительная готовность объекта достигла 75%. Ученики смогут начать обучение в современном и комфортном здании уже в сентябре.

На объекте активно ведутся работы. Сейчас там трудятся 101 рабочий и 4 инженерно-технических специалиста, задействовано 3 единицы техники. Строители выполняют большой объем работ, чтобы лицей был готов к приему школьников в срок.

«В настоящее время ведется шпатлевка стен и перегородок на 1–3 этажах, монтаж инженерных систем (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, слаботочные системы, вентиляция) на всех этажах, установка сантехнического оборудования, чистовая отделка, монтаж входных групп, а также благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский. Он отметил, что работы идут по графику.

Кроме того, на объекте реализуется творческий проект мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история». Он посвящен истории Клина и именам великих деятелей русской культуры и науки, которые находили здесь вдохновение.

Площадь здания лицея составляет 4134,8 м². После завершения ремонта город получит еще одну современную образовательную площадку, которая станет гордостью муниципалитета и даст новые возможности для развития юных талантов.