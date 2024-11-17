Капитальный ремонт лицея № 2 начался в Ступине

Лицей № 2 — одно из старейших учебных заведений в Ступине. Подрядчик уже снял старое напольное покрытие, разобрал внутренние перегородки, демонтировал потолки и осветительные приборы.

В этом году рабочие приступят к оштукатуриванию стен.

«Мы договорились с подрядчиком, что, пока мы находимся в стадии проектирования, каждый вопрос будет согласовываться с учетом мнений преподавательского состава», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Раньше в школе работал только буфет. В процессе капитального ремонта здесь оборудуют дополнительное пространство под пищеблок. Также обновят внутренний и внешний облик здания, благоустроят пришкольную территорию, установят спортивную площадку и прогулочную зону для младших классов.

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