Капитальный ремонт лицея № 2 начался в Ступине

Лицей № 2 — одно из старейших учебных заведений в Ступине. Подрядчик уже снял старое напольное покрытие, разобрал внутренние перегородки, демонтировал потолки и осветительные приборы.

В этом году рабочие приступят к оштукатуриванию стен.

«Мы договорились с подрядчиком, что, пока мы находимся в стадии проектирования, каждый вопрос будет согласовываться с учетом мнений преподавательского состава», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.