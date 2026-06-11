Лицей № 10 в Клину капитально отремонтируют к осени

Продолжается капитальный ремонт здания лицея № 10 имени Д. И. Менделеева на Бородинском проезде, 23, в городском округе Клин. По данным пресс-службы регионального Минстройкомплекса, строительная готовность объекта превысила 60%.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте задействовано более шестидесяти человек и четыре единицы техники. Уже завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведутся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, ремонт кровли, а также благоустройство прилегающей к школе территории.

В учебном корпусе 1962 года постройки площадью 4 134 квадратных метра проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, заменят все окна и двери, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят территорию вокруг здания. Также будет проведена замена всех инженерных коммуникаций: труб, электропроводки, датчиков пожарного оповещения. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы будет поставлена новая мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.