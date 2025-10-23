Капитальный ремонт лицея № 1 в Ступине завершат в 2026 году
Лицей № 1 в Ступине полностью преобразится. Масштабный ремонт в образовательном учреждении завершат к 2026 году.
Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутаты, представители общественности, родители и педагоги проверили, как идут работы.
Сейчас специалисты ведут демонтаж полов, перегородок и кровли. На стройплощадке ежедневно трудятся 52 человека.
В здании, построенном в 1970-х годах, полностью поменяют кровлю и инженерные сети, поставят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме внутреннего ремонта, обновят фасад и благоустроят территорию. Для учеников оборудуют универсальную спортплощадку, беговые дорожки, полосу препятствий, зону для сдачи ГТО и другие современные объекты для учебы и отдыха.
Проект финансируется из регионального бюджета в рамках государственной программы. Открытие обновленного лицея запланировано на начало следующего учебного года.