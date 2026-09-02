Капитальный ремонт ЛЭП провели в поселке имени Цюрупы в Воскресенске

Более 60 жителей частных домов на улице Парфенова получили стабильное электроснабжение. Специалисты «Мособлэнерго» выполнили ремонт воздушной линии электропередачи, пролегающей вдоль улицы.

Рабочие заменили 572 метра изношенного неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод, который не требует частого обслуживания и лучше переносит перепады температур.

Линия проходит от трансформаторной подстанции № 366. Для надежного крепления установили 20 новых железобетонных опор взамен старых, а также провели опиловку веток в охранной зоне, чтобы исключить их соприкосновение с проводами при ветре.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что обновление инфраструктуры повышает устойчивость линии к неблагоприятным погодным условиям, снижает риск сбоев в электроснабжении и исключает перепады напряжения.