Капитальный ремонт лечебного корпуса в Озерах завершат в 2026 году

В лечебном корпусе Озерской больницы Коломенского округа продолжается капитальный ремонт. Работы выполняются в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ход реконструкции проверили главный врач Коломенской больницы Николай Макаров и главный инженер медучреждения Андрей Давыдов.

«Каждый раз, когда приезжаю в Озеры, обязательно захожу в корпус, где возобновился капитальный ремонт. Работы идут активно. По контракту ремонт должен быть выполнен до марта 2026 года, но строители предполагают завершить его раньше», — отметил Николай Макаров.

На объекте ежедневно трудятся более 30 строителей. В данный момент выполняется устройство стяжки пола и установка дверных проемов, также идет подготовка стен к покраске. Параллельно рабочие монтируют системы водоснабжения, канализации и отопления, а также внутренней системы электроснабжения.