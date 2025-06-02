Капитальный ремонт крыши в Центральном микрорайоне стартовал в Серебряных Прудах

В округе продолжается капитальный ремонт крыши пятиэтажного жилого дома № 13, расположенного в Центральном микрорайоне. Здание, построенное в 1984 году, вскоре получит полностью обновленное кровельное покрытие общей площадью около 774 квадратных метров.

На сегодняшний день рабочие находятся на завершающем этапе проведения цементной стяжки и укладки первого слоя рулонной кровли над двумя подъездами дома. Кроме того, уже обновлена система водоотвода. Планируется, что все работы будут полностью завершены к середине июня, что позволит своевременно подготовить здание к осенне-зимнему периоду.

Качество ремонта находится под постоянным контролем специалистов Управления технического надзора, которые следят за соответствием выполненных работ установленным стандартам и нормативам.