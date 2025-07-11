Капитальный ремонт крыши дома на улице 20 Января начали в Можайске

Девятиэтажный дом № 23 на улице 20 Января был построен в 1980 году. Сейчас на объекте работает специализированная техника, позволяющая проводить работы качественно и эффективно.
Подачу бетона к месту работ на крыше обеспечивает мощный насос с 62-метровым рукавом. После завершения подачи бетонной смеси на кровлю специалисты приступят к профессиональной стяжке. Затем предстоит тщательно выровнять поверхность для создания надежного основания новой крыши.
Для обеспечения доступа и установки специальной техники параллельно проводятся необходимые демонтажные работы. По окончании ремонта все элементы установят на место. Полностью привести в порядок кровлю планируют до 1 сентября текущего гола.
Ознакомиться с перечнем домов и сроков их капитального ремонта можно на сайте фонда.
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