Капитальный ремонт крыши дома на улице 20 Января начали в Можайске

Девятиэтажный дом № 23 на улице 20 Января был построен в 1980 году. Сейчас на объекте работает специализированная техника, позволяющая проводить работы качественно и эффективно.

Подачу бетона к месту работ на крыше обеспечивает мощный насос с 62-метровым рукавом. После завершения подачи бетонной смеси на кровлю специалисты приступят к профессиональной стяжке. Затем предстоит тщательно выровнять поверхность для создания надежного основания новой крыши.

Для обеспечения доступа и установки специальной техники параллельно проводятся необходимые демонтажные работы. По окончании ремонта все элементы установят на место. Полностью привести в порядок кровлю планируют до 1 сентября текущего гола.

Ознакомиться с перечнем домов и сроков их капитального ремонта можно на сайте фонда.