Капитальный ремонт кровли в жилом доме завершили в Серпухове

В Серпухове на улице Ленина завершился важный этап капитального ремонта — обновлена кровля пятиэтажного кирпичного дома, построенного в 1963 году. По словам представителя подрядчика, этот дом получил новую «шапку», которая защитит его от непогоды и продлит срок его службы.

Работы, проведенные в рамках капитального ремонта, включали в себя не только укладку кровельного покрытия, но и комплексное обновление всех элементов крыши: отремонтированы вентиляционные шахты и выходы на крышу, установлены новые парапеты и ограждения.

Чтобы убедиться в качестве выполненных работ и соответствии их проектной документации, после завершения ремонта объект посетила группа специалистов из отдела безопасности Управления технического надзора капитального ремонта. В ходе плановой проверки эксперты провели осмотр кровли. Кроме того, они замерили высоту парапетов, проверили качество монтажа всех элементов и используемых материалов, убедившись в их соответствии требованиям безопасности и долговечности.

Специалисты также не оставили без внимания и соседний дом, где ранее проводилась замена систем водоотведения и центрального отопления. В ходе проверки было установлено, что все работы выполнены качественно и в соответствии с проектной документацией.