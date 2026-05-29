Капитальный ремонт кровли гимназии в Бронницах близится к середине

В гимназии имени Пушкина в городе Бронницы продолжается капитальный ремонт скатной кровли. На данный момент средняя готовность составляет 15%.

Строители из подрядной организации ООО «Энергия ОМ» активно трудятся на объекте. Они выполняют устройство слуховых окон, нижних ендов и примыканий. Демонтируют и монтируют водосточную систему, снегодержатели и профнастил. Проводят пароизоляцию, устанавливают сплошные настилы и обрешетку. Зачищают, грунтуют и наносят огнезащитный состав на деревянные элементы обрешетки, пропитанные огнебиозащитой.

На объекте задействованы 16 человек, один инженерно-технический работник, автокран и ножничный подъемник.

Старший производитель работ ООО «Энергия ОМ» Андрей Дряхлов отметил, что в ходе капремонта будут сделаны ходовые мостики для обслуживания кровли и кровельные лестницы. На верхней части смонтируют кровельные ограждения, молниезащиту и систему обогрева. Также будут заменены все водосточные трубы и желоба.

Напомним, что кровля гимназии состоит из двух видов — скатная и прямая (плоская). В 2025 году строители уже отремонтировали прямую часть. Сейчас работы ведутся на скатной кровле.

Капремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы за счет бюджета региона. Завершить работы планируется до 1 сентября 2026 года.