Капитальный ремонт кровли дома № 53 на проспекте Ленина проверили в Балашихе

Председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов проверил ход капитального ремонта крыши дома № 53 на проспекте Ленина, работы там выполнили уже на 90%. В мероприятии также приняли участие депутаты, директор МФЦ городского округа Наталья Дубовицкая, начальник отдела технического контроля и реализации программ Дмитрий Шатилов, представители подрядной организации и управляющей компании, а также активные жители.

Работы по восстановлению гидроизоляции предотвратят протечки, которые могут негативно сказаться на состоянии всего здания. Кроме того, восстановление теплоизоляции позволит значительно повысить энергоэффективность дома, что приведет к снижению затрат на отопление и улучшению комфортных условий проживания для жильцов.

«Подрядной организацией завершен ключевой этап — покрытие из гидроизоляционного материала „Гидростеклоизол“ полностью уложено. Общая готовность объекта составляет около 90%», — сказал Геннадий Попов.

Он также заверил участников встречи, что администрация городского округа будет продолжать контролировать процесс выполнения работ и обеспечивать высокое качество ремонта. Геннадий Попов подчеркнул, что такие мероприятия являются частью более широкой программы по улучшению жилищных условий в Балашихе и направлены на создание комфортной городской среды для всех жителей.