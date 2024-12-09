Капитальный ремонт котельной завершили в солнечногорской деревне Марьино

Рабочие выполнили облицовку фасада здания, а также смонтировали резервуары для хранения воды. Для повышения безопасности и контроля на объекте установили камеры видеонаблюдения.

Там установили шесть новых мощных котлов, это значительно повысит производительность объекта. Кроме того, специалисты внедрили современные теплообменники, системы химводоподготовки, новые насосы и автоматизацию.

«Сейчас в Марьино отсутствует горячее водоснабжение — сети демонтировали еще в 90-х годах. Жители вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создает определенные неудобства. Мы планируем включиться в программу Московской области по строительству новых сетей горячего водоснабжения, чтобы восстановить подачу горячей воды. Это непростая, но решаемая задача. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Марьино было не только тепло, но и горячая вода стала привычной частью жизни», — отметил Константин Михальков.

Сегодня из шести установленных котлов работает один, этого достаточно для текущей нагрузки. В зимний период три котла используют для отопления жилых домов, а остальные три задействуют для подачи горячей воды.

Котельную отремонтировали в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2027 годы».

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