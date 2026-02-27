Капитальный ремонт котельной завершили в селе Онуфриево под Истрой

В муниципальном округе Истра продолжается масштабная программа модернизации котельных. Работы завершились на одном из семи объектов, где ремонт начали в прошлом году, — в селе Онуфриево.

В ходе капитального ремонта в котельной провели полный комплекс работ. Устаревшее оборудование заменили на современное отечественное с более высоким коэффициентом полезного действия. Установлены новые дымовые трубы, насосы и теплообменники. На объекте смонтировали современную систему автоматического управления, которая позволяет контролировать параметры работы в реальном времени и оперативно реагировать на изменения. Гарантийный срок на новое оборудование составляет пять лет.

В текущем году проектно-изыскательские работы проведут еще для двух котельных — в Кострово и Курсаково. Их реконструкция запланирована на 2027 год.