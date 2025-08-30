Капитальный ремонт котельной завершили в местечке Данки в Серпухове

В котельной в местечке Данки городского округа Серпухов, которая обеспечивает теплом местную школу и другие социальные объекты, модернизировали оборудование. В новом отопительном сезоне она будет работать в автоматическом режиме с погодозависимым регулированием.

Нововведение исключит человеческий фактор, неточности и повысит надежность. Специалисты будут контролировать все происходящие на объекте процессы дистанционно с диспетчерского пункта.

Во время модернизации в котельной обновили все тепломеханическое оборудование. Там установили три новых отечественных котла мощностью 0,1 мегаватт каждый и полностью поменяли тепловые сети.

Напомним, что котельную возвели еще в 1960 году, 25 лет назад ее перевели на газ. Обслуживает объект Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.