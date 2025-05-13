Капитальный ремонт котельной в Егорьевске завершат к началу отопительного сезона

В округе ведется масштабная модернизация котельной, расположенной на Касимовском шоссе. Целью работ является обновление устаревшего отопительного оборудования и повышение надежности теплоснабжения для жителей четырех микрорайонов, которые обслуживает данная котельная.

По словам специалистов, это важный шаг в обеспечении комфортных условий проживания для 30 тысяч местных жителей, а также надежной работы более десяти социальных объектов, включая школы, детские сады и медицинские учреждения. В рамках проекта будет произведена замена устаревшего котла пиковой водогрейной модульной установки на современный, более эффективный агрегат. Кроме того, будут заменены четыре циркуляционных насоса, обеспечивающих распределение тепла по тепловым сетям.

Особое внимание уделяется автоматизации системы управления котельной. Новая система будет оснащена современными датчиками и контроллерами, позволяющими в режиме реального времени отслеживать параметры работы оборудования. Специалисты уже провели демонтаж старого котла.