Капитальный ремонт котельной № 2 в Дедовске закончат к концу 2026 года

Котельную в городе Дедовск полностью обновят в последнем квартале 2026 года. Специалисты уже провели значительный объем подготовительных работ и приступили к модернизации основного оборудования.
Прежде всего демонтировали котел вместе со всем оборудованием, включая дымососы, экономайзер и вентиляционную систему. После подготовили помещение для установки нового оборудования: залили фундамент под приборы, смонтировали каркас и установили три новых теплообменника. Теперь сотрудники занимаются обвязкой оборудования — проводят монтажные и сварочные работы по установке коллекторов и запорной арматуры.
После масштабной модернизации котельная будет оснащена тремя современными котлами и полностью обновленным вспомогательным оборудованием. Также отремонтируют само здание котельной и внедрят автоматизированную систему управления, это позволит перевести работу объекта в автоматический режим.
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