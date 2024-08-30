Капитальный ремонт котельной № 1-1 в Балашихе завершат в 2026 году

В ближайшие три года котельную № 1-1 в городском округе Балашиха полностью реконструируют. Также заменят теплосети и трубопровод. Всего в округе 45 муниципальных котельных и 340 километров тепловых сетей.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров обсудили капитальный ремонт котельной № 1-1 и ее готовность к отопительному сезону. Она обеспечивает теплом более 100 жилых домов и несколько десятков социальных объектов.

Там обновят четыре котла, поменяют сетевые насосы, построят дымовую трубу, заменят газовое оборудование, систему автоматики. Также рабочие отремонтируют здание котельной и благоустроят территорию.

«Было принято решение провести полноценную реконструкцию котельной. Работы должны завершить в 2026 году. С главой Балашихи Сергеем Юровым убедились, что к отопительному сезону на котельной выполнены все плановые мероприятия. Такая же подготовка ведется в каждом муниципалитете», — сказал Игорь Брынцалов.

Также в Балашихе в течение трех лет обновят теплосети в микрорайоне Балашиха-2, построят четыре перемычки в микрорайоне Железнодорожный, капитально реконструируют котельную в микрорайоне Железнодорожный № 2-35. Отремонтируют и трубопровод, который питает микрорайоны Южный, Янтарный и 1 Мая.

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