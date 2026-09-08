Капитальный ремонт котельной на Огородной улице завершили в Ногинске

В Богородском округе продолжается реализация программы по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры. В центре внимания специалистов — капитальный ремонт центрального теплового пункта (ЦТП-2) котельной «Огородная», расположенного в Ногинске, на улице Рогожской, дом 97.

Объект является важным звеном в системе теплоснабжения жилого сектора, поэтому проведение ремонтных работ находится на особом контроле. На площадке задействована бригада квалифицированных специалистов, работы ведутся согласно утвержденному графику. Строительно-монтажные работы охватывают сразу несколько направлений. Ведется активный монтаж трубопроводов систем (подающего и обратного трубопроводов теплосети). Это ключевой этап, обеспечивающий надежность транспортировки теплоносителя. Также специалисты приступили к монтажу узла смешения, который необходим для поддержания оптимальной температуры воды в системе отопления.

Продолжается установка кронштейнов, предназначенных для направляющих вентилируемого фасада. Это позволит не только улучшить внешний вид здания, но и повысить его энергоэффективность. Проводятся мероприятия по подготовке дверных проемов — покраска и монтаж металлических уголков для усиления конструкций.

Работы на объекте продолжаются в штатном режиме. Модернизация ЦТП-2 позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг для жителей Ногинска, обеспечив бесперебойную подачу тепла в дома в предстоящие отопительные сезоны.

Администрация Богородского округа продолжает следить за ходом выполнения работ до их полного завершения.