Капитальный ремонт котельной «Беспятово» в Зарайске выполнили на 70%

В Зарайске 9 тысяч жителей обеспечат теплом и горячей водой
Фото: В Зарайске 9 тысяч жителей обеспечат теплом и горячей водой/Министерство ЖКХ Московской области

Капитальный ремонт котельной «Беспятово» продолжается в Зарайске. Работы, начатые в июне на Советской улице, выполнены на 70%.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что обновленная котельная обеспечит теплом и горячей водой около девяти тысяч жителей Зарайска. Модернизацию котла выполняют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Капитальный ремонт котельной в Зарайске — это важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Технологические процессы и ход работ контролируют специалисты компании «УТНКР».

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