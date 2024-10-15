Капитальный ремонт корпуса центральной больницы стартовал в Можайске

Первый этап работ по капремонту начался в будущем хирургическом корпусе Можайской больницы. После реконструкции здесь появится целый комплекс отделений для качественного и оперативного оказания медицинской помощи жителям.

Более 20 специалистов уже демонтируют конструкции и перегородки, занимаются стяжкой пола. Этот этап должны завершить до конца ноября.

После рабочие зальют новые полы, возведут стены и новые перегородки, смонтируют потолки и частично обновят окна. Полностью обновят трубопроводы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, оконечные приборы и радиаторы.

Проведут работы и по электричеству: установят новые светильники, розетки, выключатели, обновят сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации. Планируют капитальный ремонт фасада, входных групп, кровли и укрепление фундамента.

На следующем этапе также здание оборудуют для доступа маломобильных групп населения, благоустроят прилегающую территорию.

«Ремонтные работы проводятся в рамках реализации государственной программы Московской области „Здравоохранение Подмосковья. Все будет выполнено по единому стандарту стационара. Медики хирургии, травматологии, реанимации и гинекологии с нетерпением ждут окончания ремонта. Это будет уникальный корпус, где будет собраны все отделения хирургического профиля вместе с приемным отделением“, — прокомментировал главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Кроме того, в больнице оборудуют операционные блоки и разместят приемное отделение хирургического профиля с современным оборудованием.

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