Капитальный ремонт корпуса школы № 20 начали в Орехово-Зуеве

Работы по обновлению корпуса № 2 стартовали в школе № 20 имени Николая Бирюкова. Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и родители учащихся побывали на объекте и проверили, как идет ремонт.

Здание полностью преобразится. Специалисты заменят кровлю и коммуникации, обновят фасад, выполнят благоустройство окружающей территории. У школы также появится современное спортивное ядро.

«Когда видишь, как старое здание разбирают практически до основания, понимаешь: „капитальный ремонт“ — формальное название. Фактически строится новая школа», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Работы планируют полностью завершить до 20 августа 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году регионе открыли 26 новых школ и 15 детских садов. Еще более 70 образовательных учреждений капитально отремонтировали. До конца года двери откроют еще шесть организаций. В каждой из них создадут современные и комфортные условия для учебы.