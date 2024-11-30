Капитальный ремонт корпуса гимназии № 1 начался в Балашихе

В Балашихе начался капитальный ремонт первого корпуса гимназии № 1 имени А. В. Баландина. Зданию на шоссе Энтузиастов исполнилось больше 50 лет, и обновление здесь ни разу не проводили.

Ход капитального ремонта проверили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«На ремонт из регионального бюджета выделили более 555 миллионов рублей. Школа носит имя Героя России Алексея Баландина. Именно в этом корпусе он учился. У входа в здание висит мемориальная доска. Ее, а также всю музейную экспозицию, посвященную воину, бережно перевезут в другой корпус», — сказал Игорь Брынцалов.

Строители приступили к демонтажу. По плану здесь обновят фасад, инженерные сети, кровлю, внутреннюю отделку, закупят мебель и оборудование. Появится актовый зал, стадион, воркаут-площадка для сдачи норм ГТО и детская площадка.

«Президентская программа капитальных ремонтов образовательных учреждений — это серьезное подспорье для улучшения материальной базы наших образовательных учреждений. Уже целый ряд школ прошли модернизацию. Это школы № 3, 8, 12, 11 и гимназия в микрорайоне Железнодорожный», — сказал Сергей Юров.

Капитальный ремонт завершат к сентябрю 2025 года. Детей временно перевели в третий корпус гимназии.

Отметим, программу обновления школ инициировал президент России Владимир Путин в 2021 году. Она входит в народный проект партии «Единая Россия». За последние три года в Балашихе привели в порядок пять школ и три детских сада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».