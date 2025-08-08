Обновление корпуса Воскресенского колледжа продолжается на улице Ленинской. Работы планируют закончить в конце текущего года.
В настоящее время специалисты уже завершили демонтажные работы и собираются приступить к утеплению фасада.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей. Правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а по окончании обучения получить работу на предприятиях Подмосковья.
Масштабная программа по капитальному ремонту объектов образования в Московской области реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По предложению «Единой России» программа была распространена и на колледжи. Всего в 2025 году запланирован капитальный ремонт девяти объектов.
На серой ветке метро нарушилось движение поездов из-за человека на путях
В Думе предложили упростить условия для кредитных каникул
Капитальный ремонт колледжа завершат в Воскресенске в конце 2025 года
Проект по развитию математического образования запустят в 100 школах Подмосковья
Более 145 тысяч нелегальных линий связи выявили в Подмосковье с начала года
Росавиация ответила на слухи об открытии аэропорта Краснодара
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте