Капитальный ремонт колледжа завершат в Воскресенске в конце 2025 года

Обновление корпуса Воскресенского колледжа продолжается на улице Ленинской. Работы планируют закончить в конце текущего года.

В настоящее время специалисты уже завершили демонтажные работы и собираются приступить к утеплению фасада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей. Правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а по окончании обучения получить работу на предприятиях Подмосковья.

Масштабная программа по капитальному ремонту объектов образования в Московской области реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По предложению «Единой России» программа была распространена и на колледжи. Всего в 2025 году запланирован капитальный ремонт девяти объектов.