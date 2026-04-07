Капитальный ремонт колледжа в Химках близится к завершению

В городском округе Химки на финишную прямую вышел капитальный ремонт учебного заведения среднего звена. Группа строительного контроля подтвердила, что готовность объекта достигла 94%. В состав группы входят депутаты, сотрудники колледжа и родители учеников.

Работы по модернизации начали в прошлом году в рамках государственной программы. Подрядчик обновил фасад здания: утеплил стены, заменил облицовку и установил новые энергосберегающие окна. Внутренние помещения также преобразились — в учебных корпусах смонтирована современная система вентиляции и отопления, заменена электропроводка и сантехника.

Сейчас в здании проводят пусконаладочные работы, проверяют систему отопления и водоснабжения. Оставшиеся 6% — это благоустройство прилегающей территории: во дворе колледжа разбивают газоны и готовятся к асфальтированию дорожек.

Открытие обновленного колледжа запланировано на август 2026 года. Более полутора тысяч студентов вернутся в родные стены, которые отвечают всем современным стандартам безопасности и комфорта.