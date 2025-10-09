Капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» в Химках завершили на 65%

В Новых Химках идут работы по капитальному ремонту филиала колледжа «Подмосковье» на Юбилейном проспекте, общая строительная готовность составила 65%. На объекте трудятся более 100 человек.

Строители обновили кровлю и частично заменили оконные рамы. В столовой разбирают стены, а в холле начали делать стяжку пола.

«Здесь трудится порядка 8-10 бригад, проектировщики тоже работают. Здание 1973-го года, поэтому много каких изменений вносится, есть перепланировки. Идем с опережением графика», — рассказал начальник участка подрядной организации Юрий Кулик.

Бригады усилили несущие конструкции, благодаря чему увеличили количество кабинетов и санузлов, а прежние помещения стали просторнее. Специалисты также обновляют инженерные сети. Через несколько недель в колледже планируют завершить монтаж теплового контура и запустить отопление.

По проекту внутренняя отделка помещений будет выполнена в техно-стиле с подсветкой. На территории колледжа появятся новые зоны для отдыха и занятий спортом. Вокруг проведут комплексное благоустройство и высадят декоративные кустарники.

Основные строительные работы планируют завершить к концу текущего года. Затем специалисты приступят к наладке оборудования и установке мебели.