Капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» в Химках близится к завершению

Ремонт здания колледжа выполнен на 75%. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта полностью заменяются инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Это повысит энергоэффективность здания. Также обновляется его внешний облик и модернизируется входная группа с учетом требований доступной среды.

Внутренние помещения получат современную отделку и новое технологическое оборудование, включая пищеблок. На прилегающей территории появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, что сделает кампус более функциональным.

Сейчас специалисты завершают чистовую отделку аудиторий, коридоров и ремонт кровли. Полное окончание всех работ запланировано на 2026 год.