Капитальный ремонт климовской гимназии начался в Подольске

Работы ведутся в корпусе учебного заведения, расположенном на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. На объекте трудится около 30 человек, в том числе электрики, отделочники и сантехники.

Специалисты начали демонтировать системы канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и перегородок в помещении пищеблока. В здании 1974 года постройки рабочие штукатурят стены. Все работы выполняются в соответствии с графиком.

В ходе капитального ремонта строители приведут в порядок фасад и входные группы, помещения, лестницы, заменят кровлю, инженерные коммуникации, двери и потолки. В учебных классах будут установлены современное оборудование и мебель. В обязанности подрядной организации также входит благоустройство прилегающей к гимназии имени Подольских курсантов территории.

В городском округе также планируется ремонт еще четырех объектов — двух детских садов и двух школ.

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