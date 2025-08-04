Капитальный ремонт КДЦ «Заря» в Балашихе вышел на финишную прямую

Культурно-досуговый центр «Заря», имеющий особое значение для жителей микрорайона, готовится к открытию после масштабного обновления. Реконструкция объекта, построенного в 1974 году и никогда ранее не подвергавшегося капитальному ремонту, ведется с июня 2023 года.

На работы выделено более 594 миллионов рублей, включая 210 миллионов из областного бюджета.

«Важно отметить, что помимо реконструкции самого культурно-досугового центра, на эту территорию частично переезжает наша детская школа искусств, здесь же разместится и библиотека. Таким образом, это пространство станет настоящим центром микрорайона. Планируем по завершении всех работ в скором времени провести первое мероприятие», — подчеркнул глава городского округа Сергей Юров.

Проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» по инициативе местных жителей.