Капитальный ремонт КДЦ «Заря» планируют завершить в Балашихе к 9 мая

Продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе. Глава городского округа Сергей Юров совместно с председателем совета депутатов Геннадием Поповым и депутатами от партии «Единая Россия» Евгением Николаевым и Антоном Орешковым провели выездное совещание, чтобы оценить текущий ход работ.

КДЦ «Заря» является одним из ключевых объектов, обновляемых в рамках государственной программы. Ремонтные работы начались в конце 2023 года, и на данный момент основные строительные этапы практически завершены. Подрядчик сосредоточился на финишной отделке и монтаже оборудования.

«Сегодня мы посмотрели, как располагаются классы и уже видим результаты проектного решения. Сложность заключалась в том, чтобы разместить существующие творческие коллективы и предоставить дополнительные возможности для детской школы искусств и филиала библиотечной системы», — отметил Сергей Юров.

Обновленный КДЦ «Заря» станет современным культурным центром, объединяющим творческие коллективы, детскую школу искусств и библиотеку. Здание расположено рядом с музеем ПВО, а перед ним находится благоустроенный сквер ветеранов, пользующийся популярностью у жителей. В рамках проекта также планируется благоустройство прилегающей территории.