Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы начался в Лыткарине

В Лыткарине началась подготовка к капитальному ремонту хирургического корпуса городской больницы. На время обновления медики продолжат прием пациентов в соседнем здании.

Медики будут принимать пациентов в главном корпусе городской больницы. В нем уже выполнили ремонт, заменили сети и обновили кровлю.

Модернизация хирургического корпуса проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».