Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы начался в Лыткарине

Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино

В Лыткарине началась подготовка к капитальному ремонту хирургического корпуса городской больницы. На время обновления медики продолжат прием пациентов в соседнем здании.

Медики будут принимать пациентов в главном корпусе городской больницы. В нем уже выполнили ремонт, заменили сети и обновили кровлю.

Модернизация хирургического корпуса проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пациенты, которым необходимо экстренное хирургическое вмешательство, и проходящие послеоперационный период, будут переведены в первую очередь.

«Переезд пациентов пройдет поэтапно в зависимости от тяжести состоянии. Работа больницы будет осуществляться в штатном режиме, на стабильность маршрутизации пациентов ничего не повлияет», — сказал главный врач ГБУЗ «Лыткаринская больница» Сергей Андреев.

Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
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Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
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Хирургический корпус будет отремонтирован по региональному стандарту. Подрядчик проведет перепланировку помещений, заменит инженерные коммуникации, отремонтирует фундамент, фасад и кровлю. В рамках обновления закупят новое медицинское оборудование и мебель.

Строительно-монтажные работы начнутся в этом году. Капитальный ремонт планируют завершить в конце 2026 года.

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