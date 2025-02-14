Капитальный ремонт хирургического корпуса больницы начался в Лыткарине

В Лыткарине началась подготовка к капитальному ремонту хирургического корпуса городской больницы. На время обновления медики продолжат прием пациентов в соседнем здании.
Медики будут принимать пациентов в главном корпусе городской больницы. В нем уже выполнили ремонт, заменили сети и обновили кровлю.
Модернизация хирургического корпуса проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Пациенты, которым необходимо экстренное хирургическое вмешательство, и проходящие послеоперационный период, будут переведены в первую очередь.
«Переезд пациентов пройдет поэтапно в зависимости от тяжести состоянии. Работа больницы будет осуществляться в штатном режиме, на стабильность маршрутизации пациентов ничего не повлияет», — сказал главный врач ГБУЗ «Лыткаринская больница» Сергей Андреев.
Хирургический корпус будет отремонтирован по региональному стандарту. Подрядчик проведет перепланировку помещений, заменит инженерные коммуникации, отремонтирует фундамент, фасад и кровлю. В рамках обновления закупят новое медицинское оборудование и мебель.
Строительно-монтажные работы начнутся в этом году. Капитальный ремонт планируют завершить в конце 2026 года.
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