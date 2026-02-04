Капитальный ремонт гимназии № 23 в Химках завершится к 1 сентября 2026 года

В городском округе Химки на улице Тюкова, 8, в микрорайоне Сходня продолжаются работы по капитальному ремонту основного корпуса гимназии № 23. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным и отделочным, как сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

В рамках проекта в здании планируется провести фасадные и кровельные работы, выполнить внутренние отделочные работы, устроить входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Также для школы закупят новую мебель и оборудование.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.