Капитальный ремонт гимназии № 23 в Химках завершат к сентябрю

В городском округе Химки на улице Тюкова, 8, продолжаются работы по капитальному ремонту основного корпуса гимназии № 23. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и активно ведет общестроительные и отделочные процессы. Кроме того, осуществляется монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций.

По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, стройготовность объекта превысила 35%. Согласно проекту, в здании запланированы фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные процессы, устройство входных групп. Также будет произведена замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Помимо этого, для школы закупят новую мебель и оборудование.

Работы по капитальному ремонту выполняются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.