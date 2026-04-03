Капитальный ремонт гимназии № 2 в Красногорске завершится в 2026 году

В Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии № 2 на улице Кирова. Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета. Открыть обновленное здание гимназии планируется 1 сентября 2026 года, а завершить работы — в августе того же года.

Сейчас подрядчики приступили к кровельным работам: демонтируют старую кровлю и устраивают пароизоляцию. Также продолжаются внутренние отделочные работы, монтаж системы канализации и водоснабжения, вентиляции. Общая площадь ремонтируемого здания — 4 285 квадратных метров. В работах задействованы 64 строителя и одна единица техники. Общая строительная готовность объекта составляет 30 %.

В ходе капитального ремонта предусмотрена закупка новой мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.