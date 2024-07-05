Капитальный ремонт гимназии № 17 в Мытищах завершится в 2025 году

В одном из старейших образовательных учреждений Мытищ — гимназии № 17 — проходит капитальный ремонт. Работы будут вести в два этапа. Срок завершения ремонта — 2025 год.

В гимназии обновят системы вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, отопления, водоснабжения и канализации. В планах капитально отремонтировать санузлы. Ход работ проверил исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник.

Рабочие должны будут заменить коммуникации в подвале, для этого уже завезли все необходимое. На 70% уложен первый слой кровли. К сентябрю в здании заменят деревянные окна на современные оконные блоки. Также обновят фасад и входную группу. Для того, чтобы не нарушать учебный процесс, капремонт в гимназии проведут в два этапа. Срок завершения обоих — 2025 год.

Отметим, что в 2023 году гимназия № 17 отметила 60-летний юбилей. Ее выпускники — победители и призеры олимпиад и конкурсов. В конце прошлого года учреждение стало получателем гранта «Умные школы» Подмосковья.

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