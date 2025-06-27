Капитальный ремонт гимназии № 1 в Балашихе завершат к 1 сентября

В Балашихе на шоссе Энтузиастов, 56, полным ходом идет капитальный ремонт гимназии № 1. Глава городского округа Сергей Юров лично оценил ход работ, которые включают масштабное благоустройство территории и модернизацию помещений.

Гимназия № 1 в Балашихе переживает масштабное обновление в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Ход работ на объекте проверили глава округа Сергей Юров и представители профильных управлений, отметив высокую строительную готовность.

«Летом мы активно обновляем социальные объекты. В этом году в Балашихе ремонтируются четыре учреждения: две школы и два детских сада. Мы ежедневно следим за ходом работ. В гимназии № 1 уже завершены демонтаж и основные строительные этапы, идет отделка, но впереди еще много задач», — отметил Сергей Юров.

Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. По словам подрядчика Владимира Синякина, здесь появится современное спортивное ядро с беговыми дорожками, стадионом, воркаут-площадкой и зонами для волейбола и баскетбола. Это сделает школьный двор центром активного отдыха и спорта.

Внутри гимназии изменения будут не менее значительными. Директор учреждения Анна Скоропупова рассказала, что благодаря совместной работе с проектировщиками и администрацией удалось согласовать перепланировку. В школе появится актовый зал, которого ранее не было, пищеблок перенесут на первый этаж, обустроят учительскую и кабинет для детских инициатив. Особое внимание уделено кабинету информатики: он будет двойным, что позволит разделять учащихся на группы для более эффективного обучения.

Все работы идут по графику, и подрядчики уверены, что гимназия откроет двери для учеников 1 сентября 2025 года. Обновленное здание и территория создадут современные условия для обучения и развития детей, укрепляя образовательную инфраструктуру Балашихи.