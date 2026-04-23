Капитальный ремонт гимназии на Томилинской улице близится к середине

На улице Томилинской активно ремонтируют пятую гимназию, готовность которой приближается к 50%. Строители занимаются фасадом и устанавливают окна.

Одновременно с этим идет ремонт кровли, а внутри здания рабочие делают черновую отделку и прокладывают инженерные коммуникации. На площадке работают 159 специалистов и шесть единиц спецтехники.

После капитального ремонта здание гимназии будет полностью модернизировано. В планах — обновление всех внутренних и внешних элементов. На финальных этапах на территории проведут благоустройство, а в классы привезут новую мебель и оборудование.

Капремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Уже 1 сентября гимназия откроет свои двери для учеников.