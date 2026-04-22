Капитальный ремонт гимназии имени Ушинского в Клину завершится к 1 сентября

В гимназии имени Ушинского в городском округе Клин ведутся масштабные ремонтные работы. В процессе задействованы 85 специалистов, которые одновременно обновляют фасад и кровлю здания, а также проводят внутренние работы.

Строители монтируют систему отопления и вентиляции, прокладывают канализацию и усиливают перекрытия. Кроме того, на улице ведутся работы по благоустройству — убираются деревья.

Здание гимназии, построенное в 1964 году, впервые подвергается капитальному ремонту. Запланирована замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы охватят все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Вокруг гимназии появится мини-стадион с беговой дорожкой, баскетбольной площадкой и турниками для занятий спортом.

Монумент партизанскому отряду Владимира Жабо, установленный на территории гимназии в 1975 году, останется на своем месте, но немного изменит внешний вид. Начальник участка Максим Михеев рассказал, что к нему сделают удобный подход и заменят плитку.

Ремонт проходит в рамках государственной программы капитального ремонта школ Подмосковья и национального проекта. Обновленная гимназия примет учеников 1 сентября.