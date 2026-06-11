Капитальный ремонт гидротехнических сооружений начали в Раменском округе

В 2023 году прошло комплексное обследование территории, где эксперты выявили серьезные дефекты и оценили уровень состояния дамбы как «опасный». Сооружение признали бесхозным, но инициативные жители и представители администрации не оставили объект без внимания, и он вошел в перечень капитального ремонта. На встрече с инициативной группой Эдуард Малышев рассказал о сроках восстановления: примерно через две-три недели на объект выйдет техника, объем работ сложный.

Жительница Поповки Наталья Трусова вспомнила, как начинался этот путь несколько лет назад: «Мы создали маленький чат, чтобы бить тревогу. Когда пришел Эдуард Владимирович, мы пришли с претензией, на что он ответил: „Ребята, подождите, я только пришел — я вам даю слово, что изучу ситуацию и чем смогу, буду помогать“. Сегодня он выполнил обещание». Жители также отметили, что пруд был легендарным — в поселке выросло не одно поколение, поэтому возрождения водоема ждут и дети, и взрослые. Елена Вереда выразила огромную благодарность за то, что восстанавливают плотину, созданную 60 лет назад. В обсуждении приняли участие не только коренные жители округа.