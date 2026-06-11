Капитальный ремонт газового оборудования начался в Химках

Программа капитального ремонта многоквартирных домов началась в Химках. Работы в этом году охватят примерно 100 адресов в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.

Работы по капитальному ремонту газового оборудования уже начались в ряде домов уже начались. 9 июня в доме № 5 на улице Марины Расковой заменили внутренний газопровод, а в доме № 12 на Спартаковской улице отремонтировали фасадный газопровод. Специалисты меняют изношенные элементы системы газоснабжения и устанавливают современные датчики контроля загазованности, что повышает безопасность эксплуатации оборудования.

«Московская область является лидером по количеству проводимых работ в рамках капитального ремонта, в том числе по замене газового оборудования. Срок службы газового оборудования ограничен, поэтому его своевременная замена — это вопрос безопасности жителей. Все работы заранее согласовываются и проводятся максимально оперативно, чтобы минимизировать неудобства для людей», — поделился заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев.

Кроме обновления газового хозяйства, в рамках программы капремонта в домах округа планируются ремонт кровель, фасадов и подвальных помещений, модернизация внутренних инженерных систем. Лифты и плиты балконов заменят на некоторых объектах, а также восстановят несущие конструкции и установят общедомовые приборы учета.

Работы выполняет Фонд капитального ремонта Московской области. Контроль качества осуществляется на всех этапах, приемка объектов проводится с участием профильных специалистов и представителей общественности.

«Жители регулярно поднимают вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, и это вполне объяснимо. От состояния кровель, фасадов и инженерных сетей напрямую зависят безопасность и комфорт проживания. Вместе будем следить за ходом работ, выезжать на объекты и контролировать качество выполнения каждого этапа», — выделил депутат Химок Руслан Шаипов.

Фонд капитального ремонта в прошлом году привел в порядок 26 домов округа. Полный перечень адресов и сроки работ доступны на интерактивной карте.

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