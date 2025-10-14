Капитальный ремонт фасада жилого дома в центре города завершили в Зарайске

Специалисты покрыли фасад штукатуркой и покрасили в цвет, который согласовали с жителями дома. В здании также реконструировали крышу, установили новые козырьки, восстановили отмостку и заменили окна на современные стеклопакеты.

Заместитель главы Зарайска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Никита Иванов рассказал, что в 2025 году в программу капитального ремонты включили 19 многоквартирных домов. Работы на всех объектах уже завершили, только в доме № 34/11 по Красноармейской улице еще продолжается ремонт фасада.

Власти муниципалитета продолжают активную работу по обновлению жилого фонда, что способствует повышению качества жизни жителей Зарайска.