Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома завершили в Балашихе

Результат капремонта проверили заместитель главы городского округа Татьяна Калашникова, председатель совета депутатов Геннадий Попов и заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Шатилов.

«Капитальный ремонт фасада был проведен в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Работы, начавшиеся в марте 2026 года, завершены», — рассказал Дмитрий Шатилов.

Специалисты утеплили фасад здания, облицевали стены защитными панелями, отремонтировали балконы, входные группы и отмостку. Ранее в доме была проведена замена системы газоснабжения и лифтового оборудования.

«Проделанная работа очень своевременна. Все жители очень благодарны, потому что дом уже плохо держал тепло. Эти дома — кирпичные, и со временем все это осыпается и продувается. Они действительно требуют утепления. Теперь дом тепло держит, не отдает — и это важно», — поделился житель дома Алексей Дедов.

Также в доме на улице Гагарина запланирован ремонт плоской крыши. Рабочие обновят покрытия, водостоки и вентиляцию, утеплят перекрытия и заменят ограждения и парапеты.

Всего в этом году в Балашихе запланирован капитальный ремонт в 251 многоквартирном доме. В приоритете — ремонт крыш, замена лифтов и модернизация инженерных систем.