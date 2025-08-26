Еще 2 школы отремонтируют в Балашихе к 1 Сентября

В Балашихе завершился капитальный ремонт четырех образовательных учреждений. Работы провели в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов осмотрел обновленную гимназию № 1 и отметил, что работы идут в четком соответствии с графиком и уже близки к финалу.

«Мы видим готовые классы, даже мебель уже внесена. Главное сейчас — подготовка к 1 Сентября, финальная уборка», — подчеркнул он.

Директор гимназии Анна Скоропупова рассказала, что в учреждении создали современные пищеблок и актовый зал.

«Увеличены площади учебных помещений, появились современные раздевалки для начальной и старшей школы. Открыты новый кабинет информатики, комната детских инициатив и учительская. Ожидаем завершения благоустройства спортивного ядра с воркаут-площадкой, беговой дорожкой и сектором для прыжков в длину», — добавила Скоропупова.