Еще 2 школы отремонтируют в Балашихе к 1 Сентября
В Балашихе завершился капитальный ремонт четырех образовательных учреждений. Работы провели в рамках Народной программы партии «Единая Россия».
Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов осмотрел обновленную гимназию № 1 и отметил, что работы идут в четком соответствии с графиком и уже близки к финалу.
«Мы видим готовые классы, даже мебель уже внесена. Главное сейчас — подготовка к 1 Сентября, финальная уборка», — подчеркнул он.
Директор гимназии Анна Скоропупова рассказала, что в учреждении создали современные пищеблок и актовый зал.
«Увеличены площади учебных помещений, появились современные раздевалки для начальной и старшей школы. Открыты новый кабинет информатики, комната детских инициатив и учительская. Ожидаем завершения благоустройства спортивного ядра с воркаут-площадкой, беговой дорожкой и сектором для прыжков в длину», — добавила Скоропупова.
Школу № 32 осмотрел депутат Владимир Шапкин.
«Все основные работы выполнены: инженерные коммуникации проверены, смонтированы и находятся в рабочем состоянии. Сейчас устанавливают оборудование, светильники и стеклянные двери. Строители заверили, что оставшиеся доработки, фасадные работы и благоустройство будут завершены в срок. Первого сентября приеду поздравить ребят с обновленной школой», — отметил депутат.
В числе объектов, которые распахнут свои двери в День знаний после ремонта, значатся также детский сад № 17 при школе № 7 и дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 в микрорайоне Железнодорожный.
В общей сложности в Московской области в преддверии нового учебного года обновили 57 школ.
«Мы также строим большое количество новых. На этой неделе команда Минстроя еще раз объедет все объекты, которые требуют особого внимания, где проведен капитальный ремонт, чтобы убедиться — все готово к началу учебного года. Ну, а задача глав округов — позаботится о том, чтобы у школ было все необходимое: учебники, методические материалы», — отметил ранее губернатор Андрей Воробьев.